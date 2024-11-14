勞發署北分署職員疑遭霸凌輕生 勞動部調查小組含員工代表

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）勞動部勞動力發展署北分署職員疑遭職場霸凌輕生，各界關注勞動部調查小組動向，勞動部今天說，小組成員包含性平、心理諮商外聘專家及員工代表等，完成調查後將儘速公開。

勞動力發展署北分署近日遭爆職場霸凌，外界議論不斷，勞動部週一時邀集專家及員工代表等組成調查小組進行相關人員訪談，並普發問卷，採匿名方式對北分署全體同仁訪查。

外界關切勞動部調查結果，立委也要求勞動部公開調查小組成員名單，勞動部今天再度發布新聞稿聲明，調查小組有邀請包含性平、心理諮商的外聘專家及員工代表擔任委員，因目前仍在調查中，為確保調查保密性和公正性，無法公開成員名單，懇請予以諒解。

勞動部強調，會盡速完成調查，公開調查報告向社會大眾說明清楚，還原事實真相。

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勞動部也說，目前網路上出現關於勞動力發展署北分署疑似涉及職場霸凌一案調查問卷內容，並不是調查小組主動提供，勞動部呼籲分署同仁能踴躍參與填寫，勇敢表達，懇請社會大眾給分署全體員工一個乾淨不受干擾的空間。（編輯：李亨山）1131114

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