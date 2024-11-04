勞發署員工假日返辦公室 次日被發現疑輕生死亡

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（中央社記者王鴻國新北4日電）行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署，今天上午清潔人員發現有人陳屍辦公室，初步了解是勞發署派駐人員，疑似輕生，警方目前已報請相驗偵辦中。

新莊分局以訊息說明，此案發生在今天上午7時許，警方獲報到場發現39歲吳姓男子疑在辦公室輕生，巡視現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入。

警方調查，死者疑似昨天中午離家，後於晚間7時時許失去聯繫，現場有發現遺書，家屬對死亡無意見。

分署表示，死者是勞發署資訊人員，107年派駐分署服務，昨天來到辦公室輕生，今天上午被人發現後，立即向警方報案及通知家屬，警方現場有發現遺書，目前已交由檢察官了解。

分署表示，死者平時和大家相處融洽，因此，大家在得知噩耗後都很難過，目前已安排心理輔導課程，同時也派員陪同家屬處理後事。（編輯：李淑華）1131104

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