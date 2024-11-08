勞發署員工疑遭職場霸凌輕生 勞動部啟動調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動力發展署北基宜花金馬分署4日有公務員在辦公室輕生，網路社群Threads有網友發文指這名公務員生前遭職場霸凌。勞動部今天表示，將啟動行政調查。

行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署，4日上午有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署人員，疑似輕生。

昨天晚間有網友在Threads發文指出，該名同仁時常早上6時前就上班、下午4時半可以下班，但是卻時常先打下班卡，然後再繼續工作，且該名同仁工時超長、努力工作，即便一直加班也沒有留下過勞的證據，但是看在大家眼裡都心知肚明。

發文也提到，該名同仁原本有機會可以調走，但因同事慰留，因此還是願意留下來和大家共同奮鬥，而繼續接受長官各種莫名其妙自以為是，以為可以領先超越其他機關又非常離譜的要求，然後，也持續被長官歇斯底里破口大罵。

發文更說，該名同仁走後，長官想要封鎖該名同仁在辦公室離開的消息，長官約大家談話，大家以為是要安慰同事，結果卻是要求大家噤聲等。

對於這則貼文，勞動部表示，針對此案，已啟動相關行政調查，由次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，待案件未釐清前，不宜多做揣測。（編輯：管中維）1131108

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。