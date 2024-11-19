勞發署公務員輕生案 勞動部：主因工作量大缺乏協助致挫敗無力

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）勞動部長何佩珊今天對勞動力發展署北分署公務員輕生案表示，主因工作量過大缺乏協助，導火線是認為所負責的系統不可行，卻無處反映，產生無力感，將暫停北分署資訊標案檢視。

位於行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續有疑北分署員工出面爆料。何佩珊今天上午在勞動部舉行記者會說明。

何佩珊為此案鞠躬致歉後，做出數項宣布。首先，此案主管勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容的管理方式，雖然並非當事人離開（輕生）的直接原因，但須為此負起機關首長的行政責任，即日起將調離北分署長一職，離開原機關、降調為非主管職。

第二，謝宜容的管理方式、情緒控管的確有不當，以至於造成工作人員被施以職場霸凌的感受，也導致一級主管普遍心生畏懼不敢反映問題，下情無法上達，會依據公務人員考績法規定，送考績會議處。何佩珊並說，最重可以是停職，但她無此職權，須照流程進行，不是背景硬的問題。

第三，勞動力發展署長蔡孟良已表達，身為直屬長官不僅未能確保同仁生命安全，且疏於指揮監督之責，以致事件引發社會輿論，嚴重影響機關聲譽，造成士氣低落，有礙業務推動，願意概括承受、請求最嚴厲的處分，因此也將送考績會議處。

四、此案公務員離開（輕生）主要原因是因為單獨從事資訊小組的工作量過於龐大，壓力太大又缺乏足夠資源協助，導火線是因為認為所負責「智能就業服務系統」不可行，又沒地方反映，產生挫敗及無力感。肯定其勞苦奉獻，會授予勞動部勞動獎章，並向考試院爭取認定因公傷亡的公務人員撫卹補償。

何佩珊表示，同時擇定北分署所有資訊標案必須暫時停止，重新評估研議合理性，並檢討相關人力合理性，而且會就政府機關人力配置與業務壓力問題，請行政院進行相關思考，並提供協助。

此外，她說，直接督導資訊小組的2名主管也將送考績會議處，以及考量北分署工作人員可能產生的心理創傷壓力，已啟動專案心理諮商計畫，包含線上諮商。（編輯：管中維）1131119

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