公務員疑遭職場霸凌輕生 何佩珊：調查絕不會徇私

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）勞動部勞動力發展署北分署職員疑遭職場霸凌輕生引發各界關注，勞動部部長何佩珊今天強調，調查絕對不會徇私，必會進行行政處置，也呼籲各界給勞動部足夠時間調查。

行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署，4日上午有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務員輕生，後有網友在網路社群Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續有疑似北分署員工出面爆料。

事件延燒多日，勞動部長何佩珊今天透過勞動部臉書粉絲專頁對外發聲，呼籲各界給予勞動部足夠調查時間，也向北分署員工喊話「放心地填寫問卷」，勇於表達並協助提供事實及寶貴意見，一同讓勞動部的工作環境能夠更為友善。

何佩珊說，當知道北分署同仁離開的那一刻，她感到悲傷震驚，會選擇以如此決絕的方式告別，同仁的內心想必多掙扎痛苦；她也透露，她去靈堂探訪，也握著同仁媽媽的手表示已正啟動調查，勢必會給家人一個交代，絕對不允許再有類似的事件發生。

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何佩珊說，事發第一時間，她就開始著手了解各種狀況，在紛雜的訊息當中，試圖以客觀、冷靜的態度，來釐清整個事情的前因後果，也責成次長許傳盛成立調查小組，邀請外部包含性平與心理諮商領域的專家學者，以及相關員工代表；「我相信，確認事實、找出原因、反省檢討，才能撫平悲傷，並且確保悲劇不再發生。」

何佩珊表示，網路與不同媒介針對勞動部的建議，「我都虛心受教」，也呼籲各界給予勞動部足夠的時間，讓勞動部能更客觀、冷靜地處理這次悲傷的事件；「請大家相信，事件不會雲淡風輕的放下，也不會在缺乏事實證據的情況下草率判斷。」

何佩珊也說，「我要跟各位保證，事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置；我理解北分署同仁在這段時間受到的壓力和煎熬，大家都辛苦了。」（編輯：陳政偉）1131114