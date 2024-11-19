北分署公務員輕生案查吹哨者？勞動部：沒有

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員輕生案，藍營立委質疑分署長謝宜容追查吹哨者。勞動部今天表示，謝宜容有說不准同仁再講這是職場霸凌，但是沒有要去查洩密者。

位於行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續疑有員工出面爆料。勞動部今天召開記者會說明調查結果及相關獎懲。

針對藍營立委認為，被質疑是霸凌者的勞動力發展署北基宜花金馬分署分署長謝宜容在追查吹哨者，後台硬，勞動部長何佩珊說，謝宜容送議處最重可以停職，她（何佩珊）沒有做停權處分的權力，必須走行政流程，不是背景硬，降職後非主管、為幕僚，不會濫用權力。

勞動部次長許傳盛指出，事情發生後，謝宜容請同仁到會議室，一開始謝宜容也是很難過，哭得很傷心，其他同仁本以為謝宜容要安慰大家，後來卻情緒失控，愈講愈大聲，講到通靈的事情，現場同仁覺得錯愕，怎麼還在講這個有的沒的。

許傳盛並說，謝宜容個人情緒控管有非常大的狀況，她指著同仁講說「我絕對不准同仁再講說這是職場霸凌」，然後說「你們誰誰誰....」，由於當時有民代質詢，事件發生不久，立法院也要求同仁去說明，同仁對她已不信賴，所以她再這樣子，就覺得她是去找誰洩密。

許傳盛重申，謝宜容情緒失控、講話大聲，但是沒有要去查洩密者；她跟同仁幾乎所有信賴關係都破裂了，也因為這樣子，訪談後建議部長做適度處理，因為在這樣情況下，她不可能再去領導這樣子的單位。

有媒體提問是否請謝宜容出面澄清、道歉。何佩珊說，從調查報告顯示，謝宜容也需要被心理諮商，甚至是需要就醫的身心狀態，必須體諒其身心狀態，適合的時候會安派這件事。

許傳盛稍早也說明，為釐清此案疑義，總計訪談關係人15名，回收205份不具名問卷，另外，全體訪談委員分別在12日到16日召開6場討論會議。（編輯：管中維）1131119

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