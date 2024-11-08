印度移工來台製造業優先 首波1000名引進時程未定

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）台灣將引進印度移工，勞動部今天宣布，雙方近日召開首次工作會議並達成多項共識，初期以傳產製造業引進優先，首批1000名，其中5%採直聘制度，未來也將定期召開工作會議。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼引進印度移工填補產業缺工人力，但離真正開放引進還有許多流程，包含收集社會意見、規劃引進細節、雙邊行政法規作業細節建立。

勞動部與印度方近日召開首次工作會議，印度高階官員於5日來台並進行一連串參訪行程。勞動部長何佩珊說，勞動部9月透過外交部邀請印度代表團來台召開勞務合作首次工作會議，印度方也很快地由印度海外移工保護司司長率團來台。

何佩珊說，這次印度方來台除了召開工作層級會議，勞動部也安排印度方參訪台灣直聘中心、移工留才久用中心、機場服務站、移工宿舍生活環境及傳產製造業者僱用移工工作與管理情形等，印度方對台灣展現很大的善意，包含議題討論都尊重台灣安排，且透過參訪活動，印度方也對台灣引進移工深具信心，「這是一個重大起點」。

勞動部與印度方就引進印度移工達成多項共識，勞動部勞動力發展署長蔡孟良說，台灣、印度雙方將共同推動「引進印度勞動力啟動計畫」，雙方同意初期採小規模穩健推動，初期先引進製造業1000名，其中以直聘5%印度移工為目標，後續會滾動檢視執行成效，適時擴大業別及人數，最終目標希望與其他的來源國開放業別都一樣。

蔡孟良指出，針對直聘部分，印度移工過去到其他國家沒有使用過直聘制度，印度方為展現與台灣的合作誠意，雙方同意各自指定直接聘僱專責單位，台灣方是勞動力發展署直聘中心，印度方則是由海外移工保護司為專責單位，後續會一起討論如何推動直聘。

蔡孟良表示，台印度雙方也同意，工作層級會議由雙方司署長層級主持，工作層級會議原則採線上會議辦理，台灣也會配合印度方提議，原則每2個月召開1次，必要時會召開臨時會議。

至於何時會有首批印度移工來台，蔡孟良表示，勞動部當然希望越快越好，但雙方就法規、系統方驗證等細節，都還需要印度方討論。

蔡孟良舉例，以日本引進印度移工經驗來看，前後大概約花了1年，因此引進時間上會盡量與印度方做充分談判儘早實施。（編輯：管中維）1131108