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歲末福袋「推」手僅募6成 台北家扶籲各界踴躍捐助

2024/11/13 17:40（11/13 17:51 更新）
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台北家扶中心13日舉行暖心福袋募集告急記者會，邀請公益大使黃小柔（圖）出席，號召民眾響應支持台北家扶歲末送暖行動，一起成為愛心推手。（台北家扶中心提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年11月13日
台北家扶中心13日舉行暖心福袋募集告急記者會，邀請公益大使黃小柔（圖）出席，號召民眾響應支持台北家扶歲末送暖行動，一起成為愛心推手。（台北家扶中心提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年11月13日
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）物價飛漲通膨年代，弱勢兒少生活負擔更沉重，台北家扶9月啟動歲末「暖心福袋組-摺疊式推車及民生物資」募集，至今僅募6成，號召各界響應成為愛的「推」手，讓扶助家庭溫暖過冬。

台北家扶中心今天舉行暖心福袋募集告急記者會，邀請公益大使黃小柔出席記者會，呼籲民眾多支持「暖心福袋組-摺疊式推車及民生物資」募集。

台北家扶中心指出，台北家扶服務近1200戶弱勢家庭，有2000名兒少的生活負擔，因為物價通膨等更加沉重，為減輕這些家庭經濟壓力，除了提供經濟補助，每月也定期發放生活物資。

台北家扶表示，考量多數扶助家庭需依賴大眾運輸領取物資，也常常一手提著米與油等重物、一手牽著年幼孩子，因此今年特別推動「暖心福袋組-摺疊式推車及民生物資」募集活動。

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不過，台北家扶表示，從9月開始的歲末募款活動，截至目前為止，距離歲末園遊會活動不到1個月，募集進度僅達一半、約6成。

台北家扶主任謝曉雯呼籲，在經濟不景氣、物價飆漲年代，台北家扶弱勢兒少家庭經濟與生活負擔沉重，眼看歲末園遊會即將到來，期盼民眾及企業團體一起響應公益，成為愛的大「推」手，讓福袋到位，使兒少與家庭外出無礙、輕鬆載物。（編輯：陳仁華）1131113

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