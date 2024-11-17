新型專班放寬招生門檻 新增已在台就學國際生

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（中央社記者許秩維台北17日電）教育部推動新型專班促進國際生來台，113學年春季班核定22校、62專班，預計招1092人，並新增開放已在台就學的大三或大四國際生可參與新型專班，在原班級上課至畢業。

為擴大吸引國際生來台，教育部鼓勵國內大專和企業共同設立新型專班，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，由國發基金提供產學獎助金、企業提供生活津貼，新型專班學生須於畢業後至少留台工作2年，自113學年開始啟動。

教育部今天透過文字說明，新型專班113學年秋季班共計錄取20校、40個專班，有366人獲得獎學金資格，學生生源以越南、印尼、菲律賓居多，錄取學生於今年9月起陸續來台就學。

教育部表示，113學年春季班共核定22校、62個專班，預計招收1092人，不限招生國別，目前正辦理招生，預計114年1月下旬確認錄取結果。

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為維護教學品質，教育部說明，每專班開班人數以30人為上限，不可併入本國生同班授課，且不同系所、學制、課程不得併班，碩博士班（或雙聯專班）得不採專班方式辦理，可與本國生混班共讀；另外，113學年春季班起，新增已在台就學的大三或大四國際生可參與新型專班計畫，以在原班級上課至畢業方式辦理。

在語言能力要求方面，教育部提到，申請入學中文授課班級者，華語文能力測驗基礎級的聽、讀2項皆須達A2級以上，入學第2年須達B1級以上；申請入學英文授課班級者，英文能力須達CEFR（歐洲語言共同參考架構）B1級以上，入學第2年華語文能力測驗基礎級的聽、讀2項皆須達A2級以上。（編輯：管中維）1131117