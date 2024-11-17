哀悼交通事故傷亡者 路權團體守夜活動盼重視問題
2024/11/17 22:20（11/17 23:08 更新）
（中央社記者余曉涵台北17日電）今天是聯合國設立的世界交通事故受害者紀念日，路權團體發起守夜活動，哀悼交通事故傷亡者，並盼外界重視交通問題，防止悲劇重演。
行人零死亡推動聯盟等路權團體響應聯合國在2005年設立世界交通事故受害者紀念日，舉辦「零死亡紀念日：守望微光」守夜活動，要為偉大的生命哀悼紀念，勉勵持續努力倡議的夥伴，並要求政府具體改革政策，達成零死亡願景。
由於今天上午又發生公車事故死傷意外，前立委王婉諭說，台灣各地都有發生類似事件，顯示評鑑制度有很大問題，業者的退場機制與監管也必須加強。
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台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜也指出，目前大客車考照的訓練跟方式並不符合實際道路狀況，才會導致營運風險，且司機若處在低薪就只能靠獎金，會陷入惡性循環。
立委林月琴提出3項改革，包含全面檢討交通工程標誌標線規範，使各縣市樣式一致；重視危險駕駛造成社會成本：無照駕駛、酒駕的管理，以及檢討駕照換發制度；改善隔熱紙過黑、阻隔用路人之間雙向互動的現象。（編輯：唐聲揚）1131117
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