12強賽赴日為台應援機票搶手 民航局協調加班機

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊晉級前4強，將赴日本參加複賽，許多球迷想到現場加油，赴日機票搶手。交通部長陳世凱今天說，民航局正協調航空公司增加班機、放大機型。

台灣隊昨天晉級今年世界12強賽前4強，已確定21日、22日到日本參加複賽，許多熱血球迷紛紛訂機票，要親自去日本東京巨蛋加油，原本就很熱門的東京線機票變得更搶手。

國籍航空都表示，賽程期間的東京機票幾乎售完，少數商務艙還有位。

民進黨立法委員蔡其昌和賴惠員今天在立法交通委員會，針對很多球迷想到日本加油，但買不到機票，因目前是日本賞楓季，台灣飛日本的航班量能否負荷，詢問陳世凱的看法。

陳世凱說，今天日本東京線的訂位率就特別高，民航局正協調國籍航空公司開加班機，並更換為大機型，若日本的航空公司有願意忙飛，也會協助取得飛航航班。

旅遊業表示，現在赴東京的來回機票，平均約新台幣2萬元，因世界12強日本賽程接近週末，機票更難買，高單價艙等機票已漲到5萬元，且空位已不多。（編輯：管中維）1131118