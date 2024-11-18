全國健康知識王高中職30隊競逐 實務較量中成長

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）「2024全國健康知識王」活動日前在中台科技大學登場，全國高中職共30支隊伍參賽；活動可體驗抽血、放射儀器操作等，學生於競賽闖關中，結合實務知識，在學習中成長。

中台科技大學今天發布新聞稿指出，中台科技大學主辦、教育部高等教育深耕計畫指導，獲仁愛醫療財團法人與培力藥品贊助的「2024全國健康知識王」日前在中台科大登場，各校菁英齊聚一堂，吸引來自全國各高中職共30支隊伍參加。

活動結合中台科大醫學檢驗生物技術系、醫學影像暨放射科學系、牙體技術暨材料系、食品科技系、環境與安全衛生工程系、視光系、護理系與高齡健康照護系共同籌劃，設計包含多項專業體驗，讓學生在實際操作中學習與成長。

參與學生可體驗抽血、學習放射科儀器操作，了解牙體技術的實作、食品糖度測量課程及學習環境安全知識，幫助學生意識到公共安全與健康的重要性。

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視光系更提供鏡片驗度操作，讓學生了解視力與眼睛保健基本概念；護理系設置傷口換藥實務操作，讓學生學習基礎護理技能；高照系則讓學生透過體驗模擬感受長者的生活挑戰，增進對長者需求的理解。

最終由國立彰化高級商業職業學校的「四大天兵隊」奪下冠軍，贏得新台幣1萬2000元獎金；青年高級中學「無話可說隊」獲得第2名；第3名則是國立溪湖高級中學學校「A piece of cake隊」。（編輯：陳仁華）1131118