哈瑪星鐵道遊 體驗搭高鐵、大小火車4種軌道運具

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）高雄市全新改造「濱線觀光列車-哈瑪星號」30日復駛，台灣高鐵公司推出「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」，1天內可搭到高鐵、大小火車、捷運和輕軌4種軌道運具。

哈瑪星鐵道文化園區位於高雄駁二藝術特區，今年適逢高雄設市百年也是鐵道通車124週年，高雄市政府文化局特別規劃「濱線觀光列車-哈瑪星號」的復駛及「哈瑪星鐵道園區」的升級改造。

台灣高鐵今天發布新聞稿，濱線」（哈瑪星）正是交通建設帶動地方繁榮的最佳佐證，欣逢「濱線啟程─哈瑪星再出發」高鐵假期推出「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」，產品內含高鐵來回車票及哈瑪星體驗電子套票，套票包括哈瑪星鐵道園區火車動態復駛展演車票、哈瑪星台灣鐵道館駁二線小火車單程券、高捷+輕軌1日券及「新濱・駅前」咖啡館套餐。

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台灣高鐵說，旅客搭乘高鐵輕鬆抵達左營站後，即可轉乘捷運、輕軌，前往哈瑪星鐵道園區搭乘大、小火車，再到「新濱・駅前」享用咖啡點心，1天內就能體驗高鐵、火車、捷運、輕軌4種軌道運具。

台灣高鐵說，「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」台北出發只要新台幣2980元，等於買高鐵來回票就送您免費暢遊哈瑪星鐵道園區首週30日及、12月1日出發的旅客，還可獲贈限量版哈瑪星氣球及高鐵Q版迴力車。（編輯：李亨山）1131119