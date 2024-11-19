本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
和平新生天橋即日起拆除 北市：不具文資潛力
首頁 / 生活

哈瑪星鐵道遊 體驗搭高鐵、大小火車4種軌道運具

2024/11/19 10:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北19日電）高雄市全新改造「濱線觀光列車-哈瑪星號」30日復駛，台灣高鐵公司推出「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」，1天內可搭到高鐵、大小火車、捷運和輕軌4種軌道運具。

哈瑪星鐵道文化園區位於高雄駁二藝術特區，今年適逢高雄設市百年也是鐵道通車124週年，高雄市政府文化局特別規劃「濱線觀光列車-哈瑪星號」的復駛及「哈瑪星鐵道園區」的升級改造。

台灣高鐵今天發布新聞稿，濱線」（哈瑪星）正是交通建設帶動地方繁榮的最佳佐證，欣逢「濱線啟程─哈瑪星再出發」高鐵假期推出「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」，產品內含高鐵來回車票及哈瑪星體驗電子套票，套票包括哈瑪星鐵道園區火車動態復駛展演車票、哈瑪星台灣鐵道館駁二線小火車單程券、高捷+輕軌1日券及「新濱・駅前」咖啡館套餐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣高鐵說，旅客搭乘高鐵輕鬆抵達左營站後，即可轉乘捷運、輕軌，前往哈瑪星鐵道園區搭乘大、小火車，再到「新濱・駅前」享用咖啡點心，1天內就能體驗高鐵、火車、捷運、輕軌4種軌道運具。

台灣高鐵說，「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」台北出發只要新台幣2980元，等於買高鐵來回票就送您免費暢遊哈瑪星鐵道園區首週30日及、12月1日出發的旅客，還可獲贈限量版哈瑪星氣球及高鐵Q版迴力車。（編輯：李亨山）1131119

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：