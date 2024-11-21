新北基隆豪雨特報 台北宜蘭防大雨

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（中央社台北21日電）氣象署指出，今天桃園以北、宜蘭易下雨，南部平地為多雲可見陽光天氣。北部、東北部整天氣溫在攝氏19到23度，感受較為濕涼。上午7時35分發布新北、基隆豪雨特報，台北、宜蘭大雨特報。

中央氣象署表示，今天仍受東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區及馬祖容易下雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長且有局部大雨發生，竹苗、花東地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門偶有零星降雨，南部平地為多雲可見陽光的天氣。

溫度方面，北部、東北部整天氣溫在19到23度，感受較為濕涼，其他地區低溫20到22度，高溫25到28度，馬祖整天氣溫16到19度，金門18到21度，澎湖21到23度。

氣象署指出，今天東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風。新北、嘉義、台南沿海空曠地區、基隆北海岸及金門也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高可達2至4公尺。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：戴光育）1131121