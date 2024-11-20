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北部偏涼至24日 冷空氣28日可能達大陸冷氣團強度

2024/11/20 18:42（11/20 19:03 更新）
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圖為民眾穿著長袖衣物、戴帽子在台北市西門町商圈取景拍照。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署今天表示，本週持續受東北季風影響，北部、東北部平地低溫約攝氏18至20度，25日稍回溫，但26日又一波東北季風南下再降溫，28日冷空氣更強，不排除達大陸冷氣團強度。

根據中央氣象署網站，今天本島平地最低溫為新北市石碇區16.8度；其他縣市部分，宜蘭縣羅東鎮17.6度、苗栗縣三灣鄉17.8度、基隆市七堵區18.5度。

氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，本週主要受東北季風影響，今天一直到24日各地低溫約18至21度，局部地區會再低1、2度，北台灣高溫約20至24度，其他地區為24至28度；25日稍為回溫，各地高溫約25至29度，低溫為19至22度。

葉致均說，26日因東北季風增強再降溫，北台灣低溫下降至約18度，而28日冷空氣再增強，不排除有機會達大陸冷氣團強度，代表台北最低溫有機會達14.4度以下。

葉致均提到，明天因華南水氣東移，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨發生，北部、東半部有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨。

葉致均表示，22、23日水氣逐漸減少，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，22日仍有局部較大雨勢，23日減緩；24、25日東北季風減弱，各地多雲到晴，大台北、東半部局部零星降雨。

葉致均指出，預估26日下一波東北季風南下，北部、東半部再轉濕涼。

葉致均提醒，明天起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南沿海空曠地區及金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳政偉）1131120

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葉致均
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