二技技優入學簡章公告 511個名額、不採計統測

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（中央社記者許秩維台北21日電）114學年二技技優入學今天公告招生簡章，共有26校、87系（組）或學程參與招生，提供511個名額；二技技優入學包括技優保送和技優甄審，皆不採計二技統一入學測驗成績。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年二技技優入學招生簡章於即日起上網公告並提供查詢與下載，有意報名的考生應於114年4月10日至4月14日期間，依簡章規定登錄報名資格並繳寄資格審查資料，待通過資格審查後並完成繳費者才可報名。

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二技技優入學包括技優保送和技優甄審，皆不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科畢（結）業生或具同等學力考生，於公私立專科入學後至二技技優入學報名截止前，取得符合簡章規定的技藝技能競賽優勝名次、領有乙級以上技術士證或專技高（普）考及格證書者均可報考。

技專校院招生委員會聯合會提醒，符合技優保送資格者，可同時報名技優甄審入學招生，但報名技優甄審入學招生者，在可報名的招生類別中，至多選擇5個（含「不限類別」）校系（組）、學程為限。（編輯：李亨山）1131121