本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／楊双子受學運衝擊扎根本土認同 書寫台灣女性故事向國際發聲
首頁 / 生活
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 生活

華航AI服務受肯定 首次參加就拿卓越客戶服務獎

2024/11/21 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）中華航空今年首度參加卓越客戶服務獎，就靠著AI服務系統拿下最佳AI系統應用團隊，也是唯一獲獎的國籍航空公司。

卓越客戶服務獎由台灣客服中心發展協會舉辦，至今已邁入第7屆，今年首次納入AI應用類及供應類獎項，激勵與肯定在客服產業積極努力的企業或個人，幫助整個產業的正向循環。

中華航空今天發布新聞稿表示，華航資訊管理處及台北分公司客服中心歷時7個月合作研發「AI客服應答質檢系統」，第1次報名角逐該獎，就榮獲最佳AI系統應用團隊獎，主要關鍵在於自主研發質檢系統的精神以及AI技術應用。

華航說，「AI客服應答質檢系統」以「眼睛替代耳朵」，將內部電話錄音結合先進的AI語音轉文字技術（Speech-to-Text,STT）與大語言模型（ChatGPT）產生逐字稿，運用音軌分離、降噪及去除空白音段等技術，不僅優化對話音檔的品質，更提升語音轉文字的準確度。

華航指出，同時透過關鍵字分析和語言模型的訓練，實現高效的AI質檢流程，幫助質檢人員快速檢視對話內容及控管服務品質，質檢量能大幅增加為3倍，顯著提升客服中心的工作效益。（編輯：陳政偉）1131121

#AI
#ChatGPT
#中華航空
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輝達營收預測未達最高期待 日股收低
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：