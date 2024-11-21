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列專案輔導 嘉義仁義獲捐款解困、屏東陸興未回應

2024/11/21 19:58（11/21 20:22 更新）
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教育部21日下午召開第2屆退審會第3次會議，包含屏東縣私立陸興高中（圖）等2校因財務惡化影響校務正常營運，被認定為專案輔導學校，改善期限2年。中央社記者黃郁菁攝 113年11月21日
教育部21日下午召開第2屆退審會第3次會議，包含屏東縣私立陸興高中（圖）等2校因財務惡化影響校務正常營運，被認定為專案輔導學校，改善期限2年。中央社記者黃郁菁攝 113年11月21日
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（中央社記者黃國芳、黃郁菁嘉義市21日電）教育部今天召開退場審議會，嘉義市私立仁義高中、屏東縣私立陸興高中被認定為專案輔導。仁義高中表示，近期會入帳500萬元暫解學校財務困境；陸興高中則未回應。

教育部今天下午召開第2屆退審會第3次會議，仁義高中、陸興高中都經出席委員1/2以上同意，符合退場條例第6條第1項第1款財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，被列為專案輔導學校。改善期限為2年，到期後如果還不能解除專輔，將走向退場程序。

仁義高中代理校長陳漢宗發表簡要說明，學校面臨財務的困境，近期則會有熱心的教育人士捐款新台幣500萬元，這筆捐款可以暫時解決學校沒有收入的財務困境；校方還是希望可以持續經營下去。

陸興高中表示，校長外出中；截至晚上7時30分仍未回覆。

知情的教育界人士指出，校方在4年前一個年級約有3至4班，但近年受到少子化影響，陸興高中附設國中招生情況不佳，造成數名教師離職，今年情況更糟，招不到2班的學生，直接影響學校營運。（編輯：李淑華）1131121

#教育部
#專案輔導學校
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