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港務公司推智慧管理系統 可望節省15%電費

2024/11/22 15:45
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（中央社記者余曉涵台北22日電）配合能源轉型政策，台灣港務公司的基隆分公司以「智慧港口」框架為主軸，斥資新台幣3億元，分2階段積極發展推動「智慧能源管理系統」，預期可節省約10%至15%電費。

台灣港務公司今天在記者會中表示，基隆分公司為落實企業ESG永續發展，以「智慧港口」框架為主軸，斥資新台幣3億元，分2階段積極發展推動「智慧能源管理系統」，從最基礎能源管理著手，結合AI與IOT應用， 以智慧化管理方式掌握港口能源使用效率。

台灣港務公司說，基隆分公司預計於2025年至2026年持續推動「智慧能源管理系統建置第二期」，將既有智慧能源管理系統整合納入智慧空調及儲創能系統，利用AI智慧化分析，自動調整空調系統所需設定溫度、風速、開啟區域等，預計可節省約10%~15%電費，並透過建置約1100kw容量太陽能發電設施，創造額外綠能電力，預計年發電量可達100萬度。

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台灣港務公司指出，除基隆港之外，高雄港歷經多年整合規劃洲際一期貨櫃中心A6場域逾30公頃用地，由倉儲物流用地轉型作為離岸風電相關產業發展基地，配合規劃推動辦理高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，包括斥資20億元興建2座荷重30噸重件碼頭，113年完工後將形成南部離岸風電產業核心基地。

高雄港務分公司表示，高雄港洲際一期A6區擁有優越的地理位置，毗鄰洲際一期第六貨櫃中心與洲際二期第七貨櫃中心，便捷的海、陸、空交通網絡為離岸風電產業提供優質的投資環境，繼111年引進華新麗華公司及洲鉅風電公司進駐投資，高雄港務分公司亦接續於113年分別與該兩公司簽訂兩座碼頭租賃經營契約，打造離岸風電海底電纜及水下基礎建構完整的生產、組裝、運輸及安裝供應鏈。（編輯：陳政偉）1131122

#台灣港務公司
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