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旅外健保12/23起不可停保 出國逾6個月仍要繳費

2024/11/22 18:26（11/22 18:35 更新）
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圖為健保標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北22日電）衛福部今天預告健保法施行細則部分條文修正草案，健保自12月23日起廢止停復保，擁有中華民國戶籍者即需持續繳保費；已停保者維持停保，但返國當日復保後不再可停保。

根據健保現行規定，國人若預定出國6個月以上，皆可辦理停保；曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保。失蹤未滿6個月者，家屬也可辦理停保，若超過6個月未尋獲，應追溯自停保當月起終止保險，並辦理退保手續。

不過憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。

衛福部今天預告修正「全民健康保險法施行細則」部分條文草案，社會保險司長劉玉娟接受媒體電訪說明，本次修正重點，就是刪除停復保申請、相關眷屬依附規定，並針對已經辦理停保者，加上過渡條款。

劉玉娟表示，憲法法庭判決已指出，因健保法沒有授權停復保，施行細則不可以另外訂出來，因此修法後不再有停復保制度，只是回歸健保法原本的規定，讓全體國民的權利義務都一致，這樣也較符合健保法「強制性社會保險」精神，希望大家都在公平的風險分擔下，一起繳納保費、盡義務。

劉玉娟指出，草案預告期為2週，停復保申請預計受理至12月22日止，12月23日起不再受理停保，即使出國超過6個月，仍與其他人一樣要繳納保費。

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修正草案指出，本次修正保險效力開始及終止之規定、刪除保險對象得辦理停保及復保規定，並依信賴保護原則，增訂今年12月22日以前已辦理停保者之過渡條文。

其中過渡條文為，今年12月22日以前已辦理停保，23日以後，應於返國當天依原規定辦理復保，復保後不再辦理停保；政府駐外人員及其隨行之配偶、子女，應於返國之日辦理復保，復保後不再辦理停保。（編輯：唐聲揚）1131122

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