教部：高中身心障礙生如適應不良 可申請重新安置

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部今天表示，高中身心障礙生於113學年第1學期就讀後如有適應不良，學校應專案輔導3個月以上；仍無法改善者，學生的監護人或法定代理人得於12月15日前申請重新安置。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助身心障礙學生適性安置，教育部國民及學前教育署辦理「113學年度第1學期高級中等學校身心障礙學生重新安置申請」，學校應定期評估身心障礙學生學習效果及其特殊教育需求，改善學生就讀後有適應不良情形，以維護學生就學權益。

如113學年第1學期學生於就讀後有適應不良情形時，學校應辦理專案輔導至少3個月以上；無法改善者，學生的監護人或法定代理人得於12月15日前，向學校提出申請校內或校際重新安置。

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國教署說明，學校參酌學生的生活適應、身心狀況、性向與興趣、學習能力、住家距離、交通問題及特殊需求等條件，經學校特殊教育推行委員會審議後，於12月31日前將申請表及應檢附文件、資料送至國立彰化特殊教育學校彙辦。

經教育部特殊教育學生鑑定及就學輔導會審議後，會將審議結果通知學生就讀學校，並由就讀學校通知學生及其監護人或法定代理人辦理相關作業。（編輯：李亨山）1131125