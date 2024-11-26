身心障礙生升大專甄試報名開跑 試場開放冷氣

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（中央社記者許秩維台北26日電）114學年身心障礙學生升學大專校院甄試於114年3月21日至24日舉行，今年11月26日至12月9日期間開放報名，應試期間所有試場皆開放冷氣。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年身心障礙學生升學大專校院甄試於114年3月21日至24日舉行，應屆畢業生採「團體報名」，其餘考生採「個別報名」，所有考生皆須上網登錄報名資料https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys），於期限內繳費後，將報名表及報名資料寄至身心障礙學生升學大專校院甄試委員會。

114學年身心障礙學生升學大專校院甄試於今年11月26日至12月9日期間開放報名，考生如有應考服務需求，須於報名時主動提出，並依簡章規定檢附佐證資料。

准考證將於114年1月14日寄發，當天上午10時起，考生可至甄試網站「考生登入-考生專區-特殊需求查詢」查看特殊需求項目審查結果及理由。

教育部提到，甄試應試期間所有試場皆開放冷氣，溫度以設定於攝氏26度至28度為原則；考生如因身心因素須於無冷氣試場應試，應於報名時申請特殊需求，以利考場安排。（編輯：李亨山）1131126