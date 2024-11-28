桃園新竹苗栗低溫特報 苗縣三灣鄉清晨8.4度、台北14.5度

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署今天清晨針對桃竹苗發布低溫特報，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏8.4度。

中央氣象署今天清晨發布低溫特報，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，桃園至苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉8.4度、新北市石碇區8.8度、新竹縣峨眉鄉9.2度；台北氣象站清晨5時50分最低溫降至14.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至12月1日清晨乾冷氣團籠罩，台灣各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，北部高溫仍在22度，中南部則有27、28度，但入夜後強「輻射冷卻」加成，降溫迅速。早晚很冷，日夜溫差很大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今天至12月1日清晨，乾冷氣團及強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間，本島苗栗以北平地的最低氣溫將降至10度以下，應留意低溫特報。

他表示，最新模式模擬顯示，12月1日白天起至12月4日冷氣團減弱，氣溫漸回升；12月2日至4日東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高，西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。（編輯：戴光育）1131128

圖為上午6時溫度分布圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）