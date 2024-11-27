30日前受冷氣團及輻射冷卻影響 平地低溫探11度

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署表示，明天至30日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，以29、30日最冷，北台灣平地低溫約攝氏11至13度，局部地區再低1、2度；預估12月3日下波東北季風增強，北部、東半部轉濕涼。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天至30日清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，其中29、30日的夜晚清晨最冷，北台灣平地低溫普遍為11至13度，局部地區可能再低1、2度；高溫部分則以29日僅18、19度最低，30日則略為回升至20度。

黃恩鴻指出，30日白天起大陸冷氣團開始減弱，每日溫度以1、2度左右的幅度緩慢回升，但12月1、2日輻射冷卻效果仍然明顯，因此夜晚清晨仍然偏涼，平地低溫普遍為14至16度，局部地區要留意日夜溫差。

黃恩鴻說，下一波東北季風12月3日增強、12月4日影響，北台灣轉濕涼，高溫約21度左右，低溫為16至18度；預估這波東北季風持續時間較長，可能一直到12月7、8日仍然會是偏濕涼的天氣。

降雨部分，黃恩鴻提到，明天至12月1日各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；12月2日水氣略增，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻說，12月3日東北季風增強，降雨範圍擴大為北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：陳政偉）1131127