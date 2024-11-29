不孕試管失敗 台大醫揪可能與腸道無害梭菌有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北29日電）不孕症婦女體內黃體素不足是試管嬰兒治療失敗、早期流產的常見原因之一，台大醫院與中研院合作，發現名為「無害梭菌」的腸道菌會代謝黃體素，一多就干擾排卵週期。

這項研究論文已於今年11月被著名腸道菌期刊Gut Microbes接受並刊登，台大醫院今天召開記者會說明研究成果。

參與研究的台大醫院婦產部生殖內分泌科醫師陳美州簡報指出，黃體素與人體月經週期、妊娠和胚胎發生息息相關，體內濃度過低是造成不孕症以及早期流產的主因之一。

因此在人工治療過程中，常會藉由口服、陰道栓劑及注射等不同方式來替患者補充黃體素，完成子宮內膜整備。陳美州說，但吸收效果明顯存在個體差異，尤其是口服黃體素，有的人即使接受標準或更高劑量的黃體素，血液和組織中的濃度依然不足，明明胚胎很漂亮，卻仍著床失敗，或流產風險增加。

研究團隊針對14名年齡介於32歲至42歲、接受人工生殖治療的不孕症女性，不論試管嬰兒成功或失敗，一一分析比對其糞便檢體中的腸道菌叢，從數千株細菌才篩出原來「無害梭菌」（Clostridium innocuum）具有專一性，能代謝黃體素並透過肝腸循環影響其在血液中的濃度。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員江殷儒說明，僅有5%到10%黃體素會透過糞便排泄到人體外，其餘多會在小腸末端重新被吸收利用，達到人體內荷爾蒙平衡。但團隊研究求診患者的腸道菌狀況發現，不孕症女性腸道內無害梭菌量較常人高，且這些無害梭菌普遍會分解黃體素。

江殷儒解釋，無害梭菌在人體腸道中常見，過去被認為對人體沒有明顯害處，但近年發現其可能與腸道發炎、腹瀉，甚至菌血症有關。團隊進一步將其殖入小鼠腸道，發現12週後小鼠血中黃體素濃度明顯降低，且動情週期消失、濾泡發育受阻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳美州表示，這項研究成果可能為不孕症治療帶來嶄新的醫療策略，目前研究團隊還在進一步希望能透過更大規模的臨床試驗，找出無害梭菌對不孕症的影響力有多大，包括是不是唯一關鍵、抑制無害梭菌會不會破壞人體腸道菌叢平衡等。

她強調，建議不孕症女性應飲食多樣，腸道菌叢更多元，讓壞菌的影響力變小，至於未來能否透過「糞菌移植」方式治療，還需要更多臨床觀察及研究才能評估。（編輯：管中維）1131129