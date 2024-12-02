人工生殖修法代理孕母脫鉤 醫界喜憂參半

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）人工生殖修法草案增訂代理孕母制度引議論，衛福部決定脫鉤處理。部分婦產科醫師樂見其成，以免所有人被卡關，也有醫師提到各界意見僅限反對與否，未在法條周延性進行細緻討論。

衛生福利部人工生殖法修正草案今年7月13日完成預告，婦團多次發聲反對代理孕母，民進黨立法院黨團今天再度提出人工生殖法修正草案與代理孕母制度脫鉤、代孕獨立專法等建議，衛福部下午宣布先處理單身女性、女同志適用等有共識部分，爭議較大的代理孕母脫鉤處理。

台灣生殖醫學會常務理事陳美州今天傍晚接受媒體聯訪時表示，生育年齡是不斷的倒數計時，非常多病人或民眾正在等待中，他們的年齡持續增加，以醫界角度，不論是開放代理孕母制度或擴大人工生殖法適用對象，在擁有良好配套措施的前提之下，「我們都希望越早越好。」

陳美州提到，因婦科疾病有代理孕母需求者不是少數，隨著台灣高齡生育趨勢，這類族群只會持續增加。據她的觀察，社會上對於代理孕母制度引入台灣的討論，目前都侷限在誰反對、誰贊成，卻鮮少逐條法規分析周延程度，進而提出更細緻的意見。

國健署今年7月完成預告的「人工生殖法」修正草案，內容包含禁止商業目的，代孕條件為設籍台灣、年滿20歲至40歲、有足月懷孕生產經驗者，以終身1次活產為限，同時設有詐欺或脅迫方式使代理孕母或委託配偶共同簽訂代孕契約者的罰則。

陳美州認為，衛福部預告期的修正草案版本經過無數次專家會議討論，將執行代孕國家成功、失敗經驗納入考量，絕對比其他版本草案完善，建議應以衛福部原先版本為主，進行修法討論，後續再加入更細緻的文字調整，讓整個法規更完整，代理孕母脫鉤處理需額外修法恐相當費時。

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台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，根據他的觀察，期盼透過人工生殖法擁有孩子的群體，以單身女性最多，再者是女同性伴侶，「希望一部分的人先過，不要讓所有人都被卡住」，代理孕母推動與社會氛圍、文化情感有關，需要非常完整的配套才有助化解外界擔憂。

黃建霈進一步提到，外界現階段比較擔心的是代理孕母會演變成商業買賣，再加上確實有文獻顯示，代理孕母懷孕併發症風險較高，後續處理配套都要非常清楚，才可能減少爭議，資訊越公開透明，才能讓願意提供幫忙的人更有保障，防止商業行為發生。（編輯：李亨山）1131202