藥局可買事後避孕藥？食藥署：暫無共識

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）有立委關注事後避孕藥是否可轉為指示藥，在藥局就能取得、購買。食藥署今天召開相關會議，但因贊成、反對雙方目前沒有共識，事後避孕藥仍須經由醫師開立、取得，將持續評估。

衛生福利部食品藥物管理署今天邀來行政院性別平等處、教育部等相關部會，及醫界、藥界、婦女與兒少等各界團體代表召開會議討論。

食藥署副署長王德原會後接受媒體電訪說明，這次主要是蒐集各領域意見，由於涉及層面廣泛，需要進行風險分析，以科學證據去評估，包含社會科學、自然科學以及人權，不同面向間需要彼此溝通調和，「沒有零風險的決定。」

因此，王德原強調，將以風險管理以及全民利益為最大考量，進行後續評估，也期盼各界持續互相交流討論凝聚社會共識。

與會的台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈重申反對立場，強調既然叫做緊急避孕藥，代表是不得已且有危險的狀況，若沒有認清風險而貿然使用，出了問題誰來負責。他舉例過去曾有女性把出血誤認月經，又發生沒有保護的性行為，用了事後避孕藥後少量出血卻不以為意，結果子宮外孕破裂出血喪命。

黃建霈說，若開放為指示藥，誰來替用藥安全把關，連醫師都要透過檢查才能確定；缺乏保健知識的族群恐加深錯誤避孕觀念，認為有藥物就不需要保險套，導致性傳染病風險增加，長期下來還可能影響生殖能力。

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贊成者藥師代表、中華民國藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒指出，世界衛生組織（WHO）也建議，當原本的避孕行為可能無效時，應為女性提供緊急事後避孕藥作為第2種選擇，全世界先進國家有80%都將事後避孕藥列為指示藥，包括美國、英國、澳洲在內。

其實早在2016年，食藥署就準備將事後避孕藥轉為指示藥，並祭出6大限制，包括僅限17歲以上使用、不得開架陳列、不可申請廣告等，當時社會爭議甚大，擱置至今。李懿軒說，可參考其他國家，由藥師給予民眾衛教，甚至確認衛教內容後才可以給藥，建議轉類這件事應該趕快實施，尊重食藥署規劃。（編輯：陳政偉）1140306