婦援會支持事後避孕藥轉指示藥 保障女性自主

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（中央社記者張雄風台北5日電）婦援會今天發布聲明表示，支持緊急事後避孕藥應轉為「指示藥」，提供需要民眾能在社區藥局購買，讓專業藥事人員進行用藥指導及提供衛教資訊，保障女性身體自主與生育自主權。

有立委關注事後避孕藥是否可轉為指示藥，在藥局就能取得、購買。行政院長卓榮泰今天說，他要求在安全無虞、合理使用狀況下，讓衛福部長邱泰源好好協調，盡快跟醫界、藥界達成共識。邱泰源表示，食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議討論。

婦女救援基金會今天發布聲明表示，依藥品分級規定，處方藥必須由醫師診斷及處方才可由藥師調劑提供，緊急事後避孕藥就是屬於處方藥；指示藥是不需要醫師處方，但須有醫師或藥師等依症狀評估及指示後才可購買。

婦援會認為，緊急事後避孕藥應該轉為指示藥，讓被強迫接受性行為，尚未準備或無意願懷孕的女性，可以進行緊急避孕，以維護女性身體自主權與生育自主，亦是減少懷孕後可能的身體風險，以及減少被迫懷孕生下孩子可能遭受不當對待風險。

婦援會強調，緊急事後避孕藥是「避孕藥」不是墮胎藥，未涉及胎兒生命，也不會損害未來的生育能力。

婦援會說，緊急事後避孕藥是一種口服的賀爾蒙用藥，透過阻止或延遲排卵來防止懷孕，越早使用效果越好；提供給擔心避孕失敗、避孕措施使用不當，以及無避孕保護情形下受到性侵犯後使用。藥物副作用並不常見，而且較輕微，可能包括噁心和嘔吐、輕微不規則陰道出血和疲勞，通常無須進一步用藥即可緩解。

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婦援會以實務經驗發現，不管是違反意願進行性行為，或尚未準備，或無意願懷孕的女性，因為怕社會責難、羞於啟口、擔心、害怕等因素，並非每個人都能前往醫院看診取得緊急事後避孕藥；若因為無法取得事後緊急避孕藥被迫懷孕，進而影響身體健康，只能選擇進行中止懷孕手術者，可能造成身心嚴重創傷。

婦援會重申，緊急事後避孕藥並不是高風險用藥，開放藥局讓有需要民眾在藥師指示下購買，一方面能保護女性免於被迫或非預期懷孕的風險，保障女性身體自主權與生育自主權；另一方面減少懷孕後可能產生身體風險，以及減少被迫懷孕生下孩子可能遭受不當對待風險。（編輯：陳政偉）1140305