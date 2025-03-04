立委籲避孕事後丸改指示藥 卓榮泰盼衛福部協調醫藥

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（中央社記者陳俊華台北4日電）立委關注，事後避孕藥是否可轉為指示藥，在藥局就能取得、購買。行政院長卓榮泰今天說，他要求在安全無虞、合理使用狀況下，讓衛福部長邱泰源好好協調，盡快跟醫界、藥界達成共識。邱泰源表示，食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議討論。

立法院今天繼續進行施政總質詢，台灣民眾黨立委林憶君指出，為確保女性生育自主權、用藥權益，應將「緊急事後避孕藥」開放變更為指示藥，且全球已有88個國家將事後避孕藥列為非處方用藥，2023年日本可在社區藥局販賣緊急避孕藥。

林憶君說，據世界衛生組織（WHO）報告，將事後避孕藥轉為非處方藥，是讓女性方便取得藥物，不僅可以減少女性因為懷孕面臨的風險，也可降低因意外懷孕帶來的社會、經濟負擔。2024年線上調查發現，有65%女性支持開放，希望能方便取得，藥局就能購買。

邱泰源答詢時表示，事後避孕藥轉列為非處方藥品管理的議題，從2016年就開始討論，他在當立委期間也開過不少協調會，但醫、藥有不同看法，雙方聽起來都是為人民權益在努力。

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邱泰源指出，因為有不同專業看法、涉及層面廣泛，有些醫事專業團體，特別是會照顧到婦女懷孕、生產的科別，對這部分很有意見；且事後避孕藥是一種賀爾蒙，還是會影響人體。食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議，會平衡討論。

卓榮泰表示，這就讓邱泰源去好好協調，從醫藥分業後，醫藥關係一直處於比較和諧的狀態；他要求在安全無虞、合理使用狀況下，盼邱泰源盡快跟醫界、藥界達成共識。（編輯：楊蘭軒）1140304