補助人工生殖搶救少子化 研究：投報率達21.87倍

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台灣少子女化成國安危機，政府在2021年擴大不孕症治療補助，至今已誕下2萬多名新生兒。台大醫院和台北醫學大學團隊研究發現，人工生殖的每名寶寶終身貢獻總稅收達新台幣726萬元，每1元補助的投資報酬率達21.87倍。

台灣在2021年7月擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助政策，現行補助對象為不孕夫妻，最高補助6個不孕症治療週期，第1個治療週期最高補助新台幣10萬元，第2到第6個治療週期最高各補助6萬元，補助約占總治療費用45%到62%，其餘由民眾自費負擔。

台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州與台北醫學大學教授嚴明芳共同組成研究團隊，針對這項政策估算投資報酬率，結果今天公布。

陳美州在台大醫院記者會中簡報指出，少子女化已是全球共同面臨挑戰，越來越多國家提供人工生殖補助，作為出生率下降的對策方案之一，在亞洲，台灣和韓國是少子女化最嚴重的兩個國家，搶救出生率刻不容緩。

根據這項研究推估，擴大補助政策上路1年間就催生1萬多名寶寶，每名受補助試管寶寶終身貢獻的政府總稅收為新台幣726萬元，扣除政府不孕症治療補助與各項福利支出（如勞工退休金、津貼、教育等）後，政府淨稅收為155萬元。

陳美州說，研究團隊以每名試管寶寶平均受補助33.2萬元計算，該補助政策投資報酬率分別為5.68倍（淨稅收）與21.87倍（總稅收），顯見是值得繼續推動的催生政策。

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行政院政務委員陳時中致詞表示，不孕症治療補助的投資報酬率非常好，至今已誕下約2萬多名新生兒，但整體新生兒數目仍令人憂心，去年是龍年，新生兒數理應大爆發，但才生了13.4萬人，是歷次龍年為低的一次。

陳時中強調，生養方面的力道必須加強，希望盡量減輕民眾負擔，甚至「負負擔」，提高生小孩意願，過去生小孩是投資家庭，現在生小孩則是投資國家，因此國家應該早期投資年輕人。（編輯：陳清芳）1140121