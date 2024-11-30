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台北務安12/3開航 6大必玩城市招攬台灣旅客

2024/11/30 17:12（11/30 17:21 更新）
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韓國真航空宣布12月3日正式開航台北-務安，讓旅客赴韓旅遊再添新選擇，韓國觀光公社也順勢公布韓國全羅道6大必玩城市，其中位於順天市的樂安邑城可讓旅客彷彿回到朝鮮時代。（韓國觀光公社提供）中央社記者余曉涵傳真 113年11月30日
韓國真航空宣布12月3日正式開航台北-務安，讓旅客赴韓旅遊再添新選擇，韓國觀光公社也順勢公布韓國全羅道6大必玩城市，其中位於順天市的樂安邑城可讓旅客彷彿回到朝鮮時代。（韓國觀光公社提供）中央社記者余曉涵傳真 113年11月30日
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（中央社記者余曉涵台北30日電）韓國真航空預計12月3日開航台北-務安航線，韓國觀光公社也對外公布韓國全羅道的6大必玩城市，要讓台灣旅客可以有不一樣的韓國旅遊體驗。

根據統計2024年截至9月為止，台灣訪韓人次再創新高，已超過110萬人次，不但較去年成長近6成，甚至已超過去年整年送客人數。

飛往韓國的航班不僅增班，陸續開拓不少新航點，真航空宣布，將在12月3日開航台北-務安，讓旅客赴韓國旅遊多一個新的選擇。

根據韓國觀光公社發布的新聞稿，韓國觀光公社台北支社扈受暎支社長表示，台灣旅客前往韓國的人數不斷創新高，旅遊形態和地區也愈來愈多樣化，務安的開航除了給更多回頭客有不同的選擇，也期盼可以讓台灣朋友看到不一樣的韓國風光。

韓國觀光公社公布全羅道的6大必玩城市，要讓旅客安排行程不煩惱。韓國觀光公社說，韓國全羅道包含了全北特別自治道、光州廣域市、全羅南道3大區域，而務安機場即位在韓國西南方的全羅南道，旅客可跟著電視電影開始拓展旅遊版圖。

韓國觀光公社說，光州廣域市是電影「我只是個計程車司機」的取材地，一般人對於光州的印象是韓國民主化與人權的都市，但光州同時也是充滿媒體藝術創意氛圍的都市，旅客到這邊不能錯過辛奇、韓定食、無等山大麥飯、烤牛肉餅、鴨肉湯等「光州5味」。

木浦市則是韓劇德魯納酒店、柏青哥、電影1987的拍攝地，韓國觀光公社說，木浦是全羅南道具有悠長歷史的開港城市，充滿了許多魅力景點。2024年擴建完工的木浦天空步道，不僅白天的風景相當美麗，夕陽、夜景更是迷人；而到木浦必訪的木浦近代歷史館1館，不但是木浦最古老的建築、韓國近現代歷史的古蹟。

韓國觀光公社說，羅州市在朝鮮時代屬重要城鎮，因此保存了許多文化遺產和歷史遺跡，是一個結合自然美景和深厚文化底蘊的城市，也是韓劇朱蒙、鬼怪等韓劇的拍攝地，旅客來到這裡必嚐牛骨湯飯。

韓劇大長今、雲畫的月光、正年的拍攝地順天市則是最好的生態旅行地，被韓國導演們評為最佳拍攝聖地的樂安邑城也是在這座城市。韓國觀光公社說，樂安邑城不僅是妥善保存朝鮮時代風貌的城郭，也是城內外約有230多個居民實際居住的傳統村落，旅客可體驗傳統活動及慶典、以及品嚐使用在地食材的家常菜。

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韓國觀光公社說，韓劇藍色大海的傳說、巧克力、熱血司祭的拍攝地麗水市是國際旅客較多的城市，麗水海上纜車通過大海上方，是連結突山（島）與紫山（陸地）的海上纜車，若搭乘夜間纜車，即可將韓國最美的麗水夜海盡收眼底。

韓國觀光公社表示，莞島是韓國最大的海帶、海藻、鮑魚產地，同時也是韓國代表性的海洋觀光休養地，不僅有韓劇海神等在此拍攝，台灣節目嗨！營業中也曾到此拍攝，擁有韓國最具代表性的健行島嶼青山島，適合旅客到訪漫遊。（編輯：李亨山）1131130

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