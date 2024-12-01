3日起北部東半部短暫雨 8日起迎冷空氣平地低溫15度

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署今天表示，明天清晨平地低溫約攝氏15度，白天起回溫；3日至7日水氣增，北部及東半部局部短暫雨；下一波冷空氣8日至10日影響，北台灣再探15度，北部及東北部偏濕冷。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天清晨仍有輻射冷卻，西半部平地低溫約15至17度，白天晴朗回溫，西半部高溫約25至29度，要留意日夜溫差大，東半部高溫約24至26度。

劉沛滕表示，明天白天是未來一週陽光最多的1天，明天下午開始東北風帶來水氣，迎風面雲量增多，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有零星降雨。

劉沛滕指出，3日至5日東北風挾帶的水氣明顯增加，大台北、東半部地區都易有短暫雨，宜蘭山區易有較大雨勢；這段期間冷空氣不強，北部平地低溫約17至19度 ，高溫約24度左右。

劉沛滕說明，6日、7日東北季風增強、水氣再增，其中6日是降雨最顯著的1天，降雨範圍擴大至桃竹苗也要留意有短暫雨；最新資料顯示，7日之前還沒有明顯的冷空氣南下，各地氣溫變化不大。

劉沛滕說，下一波冷空氣預估8日至10日增強影響，可能達大陸冷氣團強度，8日白天降溫就有感，冷氣團影響期間，北台灣平地低溫約15度；不過，8日降雨範圍就會縮減，以基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨為主。

此外，劉沛滕提醒，東北風影響期間，中南部的夜晚清晨有局部霧，影響能見度。（編輯：管中維）1131201