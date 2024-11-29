氣象署估冬季反聖嬰機率50％ 氣溫較冷雨量偏少

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（中央社記者余曉涵台北29日電）交通部中央氣象署今天舉辦「冬季展望」記者會表示，冬季（民國113年12月到114年2月）有50％機率會有反聖嬰發展，但春天就會回歸正常，預估冬季氣溫較冷，雨量較少機率最高。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，根據過去歷史， 反聖嬰 現象時北側與東北風較明顯，溫度偏低，雨量略少，預計冬季氣溫以正常機率較大、雨量正常到偏少。

陳怡良回顧今年秋季表示，溫度平均攝氏26.3度，創1951年以來最高，雨量陸續受颱風及外圍環流或低壓帶影響，全台雨量偏多，高於氣候值約8成。

（圖取自CWA氣象署YouTube頻道網頁youtube.com）

陳怡良說，今年秋季西北太平洋共15個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中2個登陸台灣。

另外，氣象署說，12月10日起提供更細緻鄉鎮及生活天氣預報服務，由目前提供未來3天逐3小時溫度、濕度、體感溫度、舒適度、風力、天氣狀況及逐6小時降雨機率預報，提升為1日內增加提供逐時溫度、濕度、體感溫度及舒適度預報，未來3日內增加提供逐3小時降雨機率預報。（編輯：李明宗）1131129