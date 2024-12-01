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ACC史瓦帝尼院所院童朝天宮參與法會 誦經祈願感恩

2024/12/1 19:36
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林北港朝天宮第4年舉辦水陸法會，首度有國外訪客，非洲阿彌陀佛關懷中心率史瓦帝尼院所院童今天到訪，演唱歌曲「感恩的心」，並跟著法師誦經祈願，感謝社會大眾與朝天宮長年幫助。

阿彌陀佛關懷中心導師心易法師表示，阿彌陀佛關懷中心（ACC）成立20年，幫助弱勢孩童，此行感恩之旅，28名院童來自非洲史瓦帝尼院所，年紀在9歲到20歲間，他們將展現過去學習成果，同時也感謝社會大眾與朝天宮長年幫助。

28名院童今天抵達雲林縣參加水陸法會，他們在會場上演唱國台語歌曲「感恩的心」、「愛拚才會贏」與布農族歌謠「拍手歌」及傳統武術，最後跟著法師誦經祈願，展現他們接受台灣教育及文化薰陶成果，法會會場人員熱烈掌聲歡呼。

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港朝天宮分靈至非洲開普敦，長期關注非洲的弱勢，10年前與ACC結緣，年年提供贊助，今年中心28名院童訪台，碰巧朝天宮舉辦法會，「菩薩緣、媽祖情」，展現宗教無國界，盼社會各界共同關心偏遠地區弱勢孩童。

元亨寺台北講堂住持會常法師表示，28名院童來自ACC，中心由慧禮法師在2003年成立的國際人道救援組織。2014年為培養新一代的非洲菩提種子，讓ACC高中畢業的孩子，除在當地就讀大學外，成績優異的孩子，也爭取來台灣就讀大學的機會。（編輯：陳仁華）1131201

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蔡咏鍀
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