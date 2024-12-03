勞動部霸凌輕生案 民眾黨號召12/7遊行抗議

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）針對勞動部勞發署北分署霸凌輕生案，台灣民眾黨今天呼籲新任勞動部長洪申翰將重新調查行政調查報告下班前交出，並指官官相護民怨已起，號召民眾7日上街遊行，並要求政府提出具體承諾。

台灣民眾黨今天舉行「勞動部官僚殺人，全民怒吼！」記者會，質疑勞動力發展署北基宜花金馬分署發生霸凌輕生案後的行政調查報告，竟出現立意良善的字眼，根本是官官相護，引發眾怒，之後黨籍立委辦公室紛紛接獲爆量陳情案。

民眾黨立委林國成說，竟然還有叫人下跪的其他霸凌案發生，基層非常不爽、民怨已起，號召民眾12月7日上街遊行抗議，一起從勞動部走到總統府。

民眾黨立委張啟楷強調，官官相護壓迫基層公務員及勞工，變成常態，會造生命消逝，主張必須由第三方公正單位介入調查，並要推動保障公務員及反霸凌吹哨者的立法、修法，霸凌者必須被懲罰、終止霸凌。

民眾黨立委陳昭姿並說，其研究室接獲爆量投訴，都是用心、用血、用汗付出工作者遭霸凌的投訴，很多來自衛福部，還包含另一條人命，呼籲政府調查清楚；針對另有人輕生，她說須尊重家屬的決定，才會對外發布。

民眾黨立委黃珊珊質疑，多年前曾發生洪仲丘事件，多年後一個公務員死亡，證實公務系統沒有公開、沒有透明，雖然走了一個部長，並沒有揭開黑幕。

民眾黨立委黃國昌說，台灣民眾黨立院黨團上週針對推動反霸凌專法成立了小組，草稿已完成，下週一（9日）會正式提出；並呼籲新上任的洪申翰，今天下班前履行前部長何佩珊的承諾，交出重新調查的行政調查報告。

黃國昌強調，2016年前總統蔡英文上任時，向勞工提出六大保證，如今民眾黨齊聚勞動部前看到的是民進黨背棄對勞工的承諾，且原本應站在勞權第一線的勞動部，竟成為職場霸凌的加害者，12月10日是國際人權日，7日遊行終點站在凱達格蘭大道，會向總統賴清德提出具體訴求，呼籲政府在國際人權日當天做出回應。

勞動部表示，刻正重啟調查階段，嚴謹釐清疑義，會盡速完成調查；而職場霸凌的現有法制，尚有強化必要，職業安全衛生署昨天邀集學者專家及地方縣市政府代表召開會議，審慎研議定義、預防、申訴受理等面向，盼不漏接受害者，修復受創職場。

另外，民眾黨台北市議員張志豪說，遊行當天也會呼籲政府回應挺警消組工會的訴求。（編輯：陳政偉）1131203