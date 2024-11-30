洪申翰：支持所有不論學歷好壞的勞工

（中央社記者吳欣紜台北30日電）近期由於學歷遭質疑的勞動部長洪申翰表示，他眼睛開刀而大學肄業，尊重所有人評論他的學經歷，但他當前任務是支持所有不論學歷好看或不好看的勞工。

國立台灣大學大氣科學系肄業的洪申翰透過社群網站臉書（Facebook）分享接任勞動部長1週心得時說，他當初大學肄業是因為眼睛開刀，不主動說明是覺得他已40歲，還要一直去解釋20歲發生的事，實在很沒意義。

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他說，很清楚從社會某些觀點看，他的學歷不算好看，這也是為什麼他後來投入社會運動或各種公共參與，都特別希望要從基層、弱勢角度思考，一點一點推進，而他當前任務是「不管你學歷好看或不好看，只要你是勞工，都是我要想辦法支持的對象。」

至於被指要求勞動部員工這週六、日加班報告業務，洪申翰再次表明歉意，「很抱歉，我的考慮不夠細膩，在角色轉換之際，表達方式也欠周詳」。已通知所有主管，各司署業務報告延到下週上班日再進行。（編輯：李明宗）1131130