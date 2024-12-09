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榮耀號故障近2千人滯留沖繩 5航班放大機型協助返台

2024/12/9 08:57（12/9 09:10 更新）
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郵輪MSC地中海郵輪榮耀號。（讀者提供）
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（中央社記者余曉涵台北9日電）地中海榮耀號在沖繩故障，導致有近2000名台灣旅客滯留沖繩。交通部今天指出，民航局已協調5航班放大機型協助旅客返台，10日前將陸續返台。

交通部今天發布新聞稿表示，地中海榮耀號郵輪12月4日自基隆港出發，進行基隆與那霸雙母港航次行程，該郵輪12月7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航，經觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1857名。

交通部說，第一時間獲悉後，已立即要求航港局、觀光署、民航局、港務公司應變處理，截至12月8日止，民航局已協調華航及長榮，於12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台。

12月9日增加328個座位，12月10日增加420個座位，將由船方全額支付機票，12月8日部分旅客已自行搭機返台，事後也可向船方申請最高400美金（約新台幣1萬2970元）海外交通費用及200美金（約新台幣6485元）日本國內交通費補償。

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交通部說，受榮耀號無法如期返台影響，原訂8日由基隆港出發航程取消影響旅客為2080人，旅行社均於7日通知旅客航班取消訊息，船方並已公布補償方案，包括船票全退及額外贈送未來可用於船上消費金。

交通部表示，因應這次事件，已責請航港局邀集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社業者等各單位，成立專案應變小組協調處理，務必讓旅客能儘速順利返台。（編輯：李淑華）1131209

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