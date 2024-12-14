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冷氣團南下新北石碇9.6度 各地愈晚愈冷北部整天約12度

2024/12/14 08:25（12/14 08:41 更新）
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圖為新北市板橋區外出民眾穿外套、戴圍巾禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）大陸冷氣團今天南下，中央氣象署觀測，清晨平地最低溫是新北石碇區攝氏9.6度，氣象署說，各地越晚會越冷。

氣象署觀測，清晨石碇9.6度低溫比馬祖南竿9.7度還低，其他平地出現11度以下低溫地區，還包括：馬祖東引10度、苗栗大河及桃園茶改場10.4度、新竹湖口10.6度、馬祖北竿10.7度、新北富貴角10.8度、桃園楊梅10.9度。

氣象署預報，各地天氣轉冷，且越晚越冷，北台灣全天12至17度，花蓮15至18度，台東低溫約17度，中南部低溫13至15度，中南部及台東白天高溫20至23度；澎湖全天16至19度，金門全天12至17度，馬祖全天11至13度。

氣象署說，今天迎風面基隆北海岸、大台北、花東地區及北部山區有局部短暫雨，但會逐漸緩和，其他地區為多雲天氣。

氣象署預測，晚間至明晨氣溫會更低，海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，另明晚至16日清晨，將有中層水氣通過，若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山有降雪機率。（編輯：謝雅竹）1131214

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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冷氣團將至 14至16日苗栗以北、宜花低溫探10度
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