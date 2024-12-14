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境外空污影響北部雲嘉南高屏空品轉差 淡水桃園等亮橘燈

2024/12/14 09:34（12/14 09:45 更新）
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受境外空污影響，14日北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質轉差。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
受境外空污影響，14日北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質轉差。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者吳欣紜台北14日電）民眾出門留意空氣品質，受境外空污影響，今天北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質逐漸轉差，監測顯示，早上9時北部已有多個測站亮橘燈，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

根據空氣品質模式模擬及監測結果顯示，中國山東到上海出現霾害，今天凌晨起，境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質；環境部空氣品質監測網顯示，今天上午9時，北部已經有多個測站空氣品質為橘色提醒等級，包含新北三重、新莊、林口、淡水、汐止、富貴角、基隆、桃園等測站。

環境部空氣品質監測網預報顯示，今天環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，而中南部又位於下風處，污染物容易累積，至於彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，也容易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

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根據空氣品質預報，今天北部、雲嘉南、高屏地區及馬祖、金門的空氣品質將會達到「橘色提醒」等級，提醒民眾外出留意做好防護。

由於北部、雲嘉南、高屏地區空氣品質達預警初級，台電公司也依據供電情況預擬今天減排計畫，包含台中電廠、協和電廠、興達電廠及麥寮電廠等都執行減排。（編輯：謝雅竹）1131214

#空污
#空氣品質
#環境部
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