提供個別化兒童發展篩檢 甲仙衛生所前進偏鄉

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）為促進偏鄉兒童身心健康發展，甲仙區衛生所近期邀請高雄長庚醫院腦神經內科醫師陳順勝，前進甲仙區小林國小為3至6歲幼童提供一對一兒童發展篩檢評估服務。

高雄市衛生局重視兒童醫療照護政策，在兒童發展關鍵年齡提供完整兒童發展篩檢服務，及早發現疑似發展遲緩兒童進行轉介追蹤；衛生福利部自今年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務。

陳順勝是現任高雄長庚醫院名譽副院長，曾接受標準化篩檢工具專業訓練。甲仙衛生所經此次校園兒童發展評估活動，對學校7名幼童篩檢，發現1名幼童疑有發展遲緩，後續由衛生所醫護團隊主動關懷並協助家長轉介醫院評估與診斷。

高雄市衛生局說明，發展評估活動主要在及早發現幼兒在語言、粗動作、精細動作及社會發展等4大面向潛在問題，提供專業建議與指導，確保孩子在學齡前階段能獲得適當關注與照顧。

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衛生局今天新聞稿也提醒家長，只要孩子具健保身份，在6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲，共6階段可各接受1次政府補助篩檢服務。

此外，也可配合兒童預防保健服務，帶孩子、健保卡及兒童手冊至市立兒童發展篩檢服務合約院所篩檢評估。若疑有發展遲緩情形，由篩檢合約院所(https://gov.tw/a7)轉診至評估醫院或兒童發展聯合評估中心進行評估，以早期發現，掌握黃金療育期。（編輯：孫承武）1131214