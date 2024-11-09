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台灣醫療報導獎 中央社抱回優勝、佳作2獎項

2024/11/9 17:10（11/9 17:21 更新）
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中央通訊社在113年度台灣醫療報導獎以「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」獲平面類優勝，「老醫師的偏鄉醫療－醫護傳承偏鄉醫療平權」獲平面類佳作，9日頒獎典禮上由記者陳婕翎代表領獎。中央社記者徐肇昌攝 113年11月9日
中央通訊社在113年度台灣醫療報導獎以「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」獲平面類優勝，「老醫師的偏鄉醫療－醫護傳承偏鄉醫療平權」獲平面類佳作，9日頒獎典禮上由記者陳婕翎代表領獎。中央社記者徐肇昌攝 113年11月9日
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（中央社台北9日電）醫師公會全聯會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」獲平面類優勝、「老醫師的偏鄉醫療－醫護傳承偏鄉醫療平權」獲平面類佳作。

中華民國醫師公會全國聯合會下午舉辦第77屆醫師節慶祝大會，並頒發台灣醫療貢獻獎、台灣醫療報導獎、資深醫師及醫療典範獎等獎項。本次醫療報導獎，中央通訊社抱回平面類2獎項，由記者陳婕翎代表受獎。

「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」系列報導，由曾以寧、沈佩瑤、陳婕翎、趙世勳、王飛華、陳清芳共同獲得優勝，獲獎代表曾以寧表示，身為1990年後出生的世代，對於這場疫病發生當下的印象不多，只留下了刻進身體裡的「濕搓沖捧擦」洗手5字訣。

曾以寧提到，起初對於要寫跨度25年的大題目，感到相當惶恐，但從採訪過程了解到，當年從不知道是什麼疾病的慌亂、沒有合格疫苗廠的艱辛，到如今對腸病毒越來越熟悉，甚至有疫苗可預防，背後是無數醫師、學者、官員與企業的努力，與各世代之間的傳承，才奠定今天的防疫基石。

對於有機會以報導方式，見證這項影響台灣防疫政策與生技產業的大事件，曾以寧表示，真的非常榮幸，或許值得獲獎的不是記錄這一切的採訪記者，而是在這背後貢獻了一己之力的每個人。

「老醫師的偏鄉醫療－醫護傳承偏鄉醫療平權」由林巧璉、孫承武、蔡孟妤、李卉婷共同獲得佳作，獲獎代表林巧璉分享，團隊成員多數生活在現代醫療便利的城市，在進行採訪前對於偏鄉醫療、醫療平權都有各自想像。但深入採訪貢獻畢生的專業醫師，才知道那些想像如此微不足道。

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林巧璉說明，醫療平權談了10多年，每一步都得來全費功夫，看著這些醫師從一個人到一個團隊，這些眾人之力真正體現了美好的醫病關係。

林巧璉表示，採訪後耳邊仍常常響起陳順勝醫師的「偏鄉醫療是很專業的，不是只帶著滿腔熱血上去就可以，這樣會很滑稽。」也常常想像戴嘉言醫師為了找到一位中斷服藥的病患，和司機開著車馳騁在恆春道路的畫面，謝謝這些奉獻的醫師，成就這次有幸獲獎的真實而美好故事。（編輯：林克倫、張若瑤）1131109

玉山銀行總經理林隆政（右）9日下午在台北圓山大飯店頒發113年度台灣醫療報導獎平面類優勝獎項，中央通訊社以「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」獲肯定，由記者陳婕翎（中）代表領獎。中央社記者徐肇昌攝 113年11月9日
玉山銀行總經理林隆政（右）9日下午在台北圓山大飯店頒發113年度台灣醫療報導獎平面類優勝獎項，中央通訊社以「腸病毒25年－從一場疫病到國產疫苗問世」獲肯定，由記者陳婕翎（中）代表領獎。中央社記者徐肇昌攝 113年11月9日
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