醫療性生育保存補助 醫籲納入卵巢組織冷凍

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）國健署推出醫療性生育保存補助試辦計畫，補助女性乳癌凍卵、男性血癌凍精，有望明年上路，5000人適用。婦產科醫師盼下一步開放補助卵巢組織冷凍，助未成年癌患留一線生機。

衛生福利部國民健康署研擬推出醫療性生育保存補助，第1階段開放補助對象為女性乳癌個案凍卵、男性血癌患者凍精，乳癌凍卵補助比照人工生殖補助，首次申請最高補助新台幣10萬元，血癌患者凍精補助費用則依據市面上凍精金額，推估適用對象約5000人，未來逐步擴大癌別。

台大醫院生殖內分泌科主任陳美州今天接受媒體聯訪表示，補助醫療性凍卵是世界趨勢，日本、北歐、德國、丹麥、英國、澳洲等先進國家，有補助人工生殖幾乎都有補助醫療性凍卵子或精子，甚至德國、丹麥、日本更進一步補助冷凍卵巢組織，盼台灣加速跟上國際腳步。

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陳美州解釋，對未成年或癌症狀況不佳需緊急治療者，無法或來不及等待誘導排卵，醫療性冷凍卵巢組織就非常重要。以血癌女性患者為例，腫瘤科醫師會以治療優先，凍卵需等待，誘導排卵，恐延後治療，患者陷入生存與生育兩難，冷凍卵巢組織沒有等待期，可留著一線生機。

台灣生殖醫學會在2021年曾對卵巢組織冷凍保存立場發表聲明，根據亞洲太平洋婦產科聯盟2020年8月會議，已將女孩及成年女性的卵巢組織冷凍保存列為已確立的生育保險存在策略，呼籲衛生褔利部挹注經費，照護患者卵巢組織冷凍保存所需醫療花費。（編輯：管中維）1131215