桃機美食嘉年華登場 消費打卡享優惠還有限量禮

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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）機場公司為回饋旅客的支持，即日起至明年2月14日推出2024桃園國際機場美食嘉年華活動，旅客在桃機餐廳消費打卡可享專屬優惠，17日起消費套餐組合還可獲得精美伴手禮。

桃園國際機場公司今天下午在第二航廈北側5樓商場，舉辦「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，共有10間機場餐飲業者現場擺攤提供餐點展示及試吃，更邀請型男大主廚陳昆煌分享私藏的機場一日三餐，機場公司總經理范孝倫也穿上廚師圍裙化身5星特級廚師，邀請民眾一起到桃機展開美食尋寶之旅。

范孝倫致詞表示，桃機旅運量持續成長，2024年1至11月客運量為4090萬6058人次，約為最高峰2019年同期的92%。隨著國際航空旅運熱絡，桃機客運量上揚，機場公司持續優化餐飲服務，繼冠軍咖啡及多家米其林推薦小吃進駐後，更增設智能熱食自動販賣機全時段供應，並導入自助點餐機節省排隊時間。

范孝倫指出，機場公司也積極升級旅客服務，包括免費淋浴間、按摩椅、親子遊憩區、綠能智慧廁所及多功能哺集乳室，滿足不同族群旅客需求。未來將持續以旅客為中心，打造舒適、高效及便捷的機場體驗。

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范孝倫說，考量數位化時代民眾習慣透過網路搜尋各地美食，機場公司這次推出美食嘉年華活動，結合Google Map設計回饋優惠，旅客點餐時向服務人員出示餐廳Google Map互動畫面，即可獲得專屬優惠，讓國內外旅客都能輕鬆品嚐機場的台灣美食。

范孝倫指出，另外在12月17日至1月1日的耶誕跨年期間，業者還推出加碼贈，民眾只要在機場餐廳消費套餐組合，即可獲得限量的精美伴手禮，邀請旅客到桃園機場享受「豐FOOD美味」的旅程。（編輯：張銘坤）1131216