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采盟合約到2040年4月 桃機：定期檢討

2024/11/27 12:10（11/27 12:32 更新）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）12強棒球賽台灣隊奪冠，但在返台接機活動時，出現采盟免稅店員工遭指蹭合照亂象。桃園機場公司表示，采盟的合約到2040年4月30日，會不會提前解約後續會定期檢討。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，25日晚間搭機返台，采盟免稅店遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方引發砲轟。采盟免稅店董事長古素琴昨天鞠躬致歉，將主動聯繫表達歉意。

桃機公司總經理范孝倫指出，采盟的不當行為，按照契約屬於情節重大影響機場營運，對於契約有懲罰性罰鍰為新台幣20萬元到100萬元，初步檢討將會以最高的100萬元進行裁罰。

桃園機場公司說，和采盟的合約因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，所以有延後，合約到期日為2040年4月30日，後續沒有其他延長。

至於是否可能提前解約，范孝倫說，契約裡有雙方可以檢討的機制，這部分在後續執行會定期檢討，也會跟廠商來作相關討論。（編輯：李亨山）1131127

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