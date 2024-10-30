颱風康芮來襲 機場公司開設應變中心加強防颱整備

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）因應颱風康芮來襲，機場公司一級開設應變中心，全面啟動防颱整備作業，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前務必確認航班最新資訊，機場觀景台明天則將預防性關閉。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，隨著颱風康芮逐步逼近，機場公司配合交通部一級開設應變中心，啟動防颱整備作業，在機場公司總經理范孝倫主持下，今天邀集民航局飛航服務總台航空氣象台、航空公司及地勤公司等單位召開第1次會議，共商防颱應變措施及營運服務調整。

機場公司指出，已強化防颱整備，包括針對電力、空調及排水等設備實施防颱電子巡檢；備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等物資待命；進行空橋遮雨罩、固定橋及風速計檢查等作業，完善各項防護作業。

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機場公司說，根據桃園航空氣象台預報資料顯示，桃機明天中午起受颱風影響風力將逐漸增強，桃園機場觀景台明天起將進行預防性關閉，後續視天氣狀況重新開放。另外，因應颱風及後續航班疏運，原訂11月3日開始進行的北跑道歲修作業將延後辦理。

機場公司表示，颱風期間將視情況實施航班流量管理，確保機場可用停機位最大化，兼顧機場作業安全與效率，航空公司因應颱風影響將隨時滾動檢討航班，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前向航空公司確認航班最新資訊，至於桃機聯外交通異動及停駛訊息，機場公司將在官網即時掌握更新供旅客及民眾參考。（編輯：陳政偉）1131030