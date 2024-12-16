神經炎用藥發霉 預防性回收2批號58.4萬錠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北16日電）食藥署公布，治療神經炎的「福元健力命糖衣錠」，因藥品發霉外觀異常不，啟動2批號、銷售量58萬4000錠的藥品回收作業，分別為GLM404及GLM405，將於114年1月3日前完成。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布的藥品回收訊息，福元化學製藥股份有限公司的「福元健力命糖衣錠 Genlimin S.C. Tablets “F.Y.”」，批號GLM404及GLM405的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品主要用於神經炎、多發性神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症。

食藥署副署長王德原今天向媒體說明，食藥署今年11月28日接獲醫療機構通知，打開批號GLM404藥品藥瓶發現有1顆發霉情形。

王德原表示，這次回收廠商於今年12月2日說明不良品發生原因尚在調查中，因GLM404及GLM405為連續生產批號，先行預防性回收2批號藥品，銷售量為58萬4000錠，已要求廠商應於明年1月3日前完成回收作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王德原說，目前尚未接獲GLM404及GLM405批號或其他批號藥品有類似不良品通報案件，初步評估為單一案件，已要求廠商今年12月28日前檢送不良品發生情形調查報告、預防矯正措施，以及預計改善時程等相關資料。

王德原表示，經查「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，這次事件是「福元健力命糖衣錠」藥品第1起發霉通報，過去未曾接獲有類似不良品情形。民眾對使用藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論。（編輯：管中維）1131216