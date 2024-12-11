成人聽損恐增失智風險 醫提醒長期戴耳機藏地雷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）不少民眾通勤喜歡聽音樂，但長期佩戴耳機恐導致聽力受損，醫師提醒，成人聽損若忽視，老了可能增加腦部退化風險，視狀況不同，可簡易治療、戴助聽器或裝電子耳來改善聽力。

台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清今天在衛生福利部食品藥物管理署例行記者會中，提醒改善聽損的重要性，又可分為嬰幼兒先天聽損者、成人後天性聽損者兩大類型；有些病患可以透過簡易的治療恢復，有些須利用助聽器放大聲音，有些則需要透過電子耳來改善聽力。

林鴻清說，新生兒若具有先天性聽損，將嚴重影響語言學習及腦部發展，台灣新生兒聽力篩檢覆蓋率高，多半在出生3到6個月就能確診，他所收治個案中，許多聽損兒因早期治療，表現跟一般正常孩童無異，甚至還有人得了總統教育獎，令他印象深刻的個案還有1名現在高二升高三的聽損少年，開刀加上復健良好，日前還獨自帶著雙聾父母到日本旅遊。

至於成人後天性聽損者，最大影響就是口語人際溝通障礙，增加憂鬱、認知能力下降（失智）等風險。林鴻清曾收治1名60多歲女性個案，在朋友陪同下來就醫，原本無法與人溝通，評估後接受置放電子耳手術當天就能與朋友聊天，如重獲新生；盼健保擴大給付成人裝置單側人工電子耳。

林鴻清指出，可能導致聽力損害的原因，包括老化、中耳炎惡化、耳毒性藥物等，其中特別要注意的是噪音性聽損，除了長期暴露高噪音工廠，隨科技進步，捷運上常可看到民眾戴耳機聽音樂，若長期佩戴暗藏聽損危機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前台灣共有39張人工電子耳許可證，均為國外輸入。食藥署副署長王德原說明，近5年都沒有接獲電子耳的不良反應通報；林鴻清補充，電子耳產品受國際重視，若有相關通報，台灣都會第一時間知道，臨床上極少數人會出現感染問題，但那跟品牌無關。

食藥署提醒，並非所有聽損者都適合安裝人工電子耳，若是聽神經缺損、萎縮或中樞聽覺認知系統受損的患者即不適用，在接受植入手術前務必與耳鼻喉科醫師充分溝通並接受專業醫療團隊的評估，病患及家屬應充分了解其功能與限制，並積極配合術後聽力復健，才能有效改善聽力。（編輯：陳政偉）1131211