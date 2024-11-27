流感疫苗變色確認單一事件 國光提增人工檢查

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）食藥署今天表示，經召開專家會議，確認國光流感疫苗變色原因是膠塞上異物造成，且為單一事件，國光提出增加人工異物檢查率等預防矯正措施，已要求業者年底前完成改善。

10月公費流感疫苗開打後，衛生福利部疾病管制署在10月12日接獲通報，有1劑國光流感疫苗變色，隨即通報食品藥物管理署啟動機制調查釐清，國光在11月12日壓線繳交最終調查報告及矯正措施。。

食藥署副署長王德原今天在例行記者會中說明，已在11月20日召開「113 年公費流感疫苗異常事件業者調查報告討論會議」，根據國光生技提供調查報告，並經專家委員審查，評估本次事件可歸因於膠塞上異物所造成藥液變色，且為單一事件。

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王德原說，因膠塞由其他廠商供應，國光除將提高人工異物檢查對類似膠塞異物的頻率，同時將加強膠塞供應商稽查，同時食藥署將提高對國光疫苗抽取樣品前外觀檢查比例，並請業者在今年12月31日前完成廠內改善作業，落實供應商品質管理。

王德原強調，食藥署將在後續查廠時確認改善作業落實情形，及持續監控不良品通報情形與藥品安全，請民眾安心。（編輯：李亨山）1131127