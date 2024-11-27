本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
采盟免稅店接機蹭12強台灣隊合照 桃機擬開罰100萬
首頁 / 生活

流感疫苗變色確認單一事件 國光提增人工檢查

2024/11/27 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）食藥署今天表示，經召開專家會議，確認國光流感疫苗變色原因是膠塞上異物造成，且為單一事件，國光提出增加人工異物檢查率等預防矯正措施，已要求業者年底前完成改善。

10月公費流感疫苗開打後，衛生福利部疾病管制署在10月12日接獲通報，有1劑國光流感疫苗變色，隨即通報食品藥物管理署啟動機制調查釐清，國光在11月12日壓線繳交最終調查報告及矯正措施。。

食藥署副署長王德原今天在例行記者會中說明，已在11月20日召開「113 年公費流感疫苗異常事件業者調查報告討論會議」，根據國光生技提供調查報告，並經專家委員審查，評估本次事件可歸因於膠塞上異物所造成藥液變色，且為單一事件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王德原說，因膠塞由其他廠商供應，國光除將提高人工異物檢查對類似膠塞異物的頻率，同時將加強膠塞供應商稽查，同時食藥署將提高對國光疫苗抽取樣品前外觀檢查比例，並請業者在今年12月31日前完成廠內改善作業，落實供應商品質管理。

王德原強調，食藥署將在後續查廠時確認改善作業落實情形，及持續監控不良品通報情形與藥品安全，請民眾安心。（編輯：李亨山）1131127

王德原
學名藥效果只有8成？專家解答常見迷思國光提送流感疫苗變色報告 食藥署將開專家會議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：