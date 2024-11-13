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國光提送流感疫苗變色報告 食藥署將開專家會議

2024/11/13 11:48
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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）國光有1劑流感疫苗變色事件，食藥署今天表示，已收到國光最終報告，將召開專家會議，確認調查是否合理、矯正措施可否達到改善機制；初步看來仍屬單一事件，無其他新事證。

10月公費流感疫苗開打後，衛生福利部疾病管制署在10月12日接獲通報，有1劑國光流感疫苗變色，當時除立即暫停使用同批號疫苗，並通報食品藥物管理署啟動機制調查釐清，要求國光必須在11月12日前繳交最終調查報告及矯正措施。

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食藥署副署長王德原今天在例行記者會中說明，國光已在昨天提送紙本報告到食藥署，後續將儘速召開專家會議，確認國光所寫的調查原因是否合理、屬於單一事件或系統性問題等，同時也要確認國光提出的矯正措施，是不是能達到改善的機制。

初步看來，王德原說明，與此前疾管署專家會議結論相同，這起事件源於瑕疵膠塞長期接觸藥液（約1.5個月）導致被藥液浸潤擴散後變色，目前還沒有其他新事證。（編輯：管中維）1131113

王德原
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