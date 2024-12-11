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永豐恢復輸液生產品項再加2 食藥署估年底逐步供應

2024/12/11 12:58
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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）輸液缺口還在，食藥署今天宣布，永豐所生產的2款軟袋裝生理食鹽水注射液及沖洗液缺失已改善，11月底核准製造，有望在今年底逐步恢復供應，其餘未恢復品項將持續改善。

永豐化學工業股份有限公司為市占率最高輸液大廠，今年5月起因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署當時預估，生理食鹽水供應將一路短缺到年底，以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

繼8月底核准永豐恢復2000mL滅菌沖洗用蒸餾水製造，食藥署副署長王德原今天在例行記者會中說明，永豐持續改善修正，並於9月提交相關報告，食藥署審核後在10月再度派人查廠，卻發現仍有小缺失。

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王德原表示，永豐11月初再度提送改善資料，食藥署確認該公司生產 「“永豐”生理食鹽水注射液（衛署藥製字第001085號）」（軟袋）及「“永豐”生理食鹽水沖洗液（衛署藥製字第035639號）」（軟袋的相關缺失已改善，在11月27日核發這2項產品的製造、檢驗及運銷作業許可。

王德原表示，永豐公司自取得製造許可後，即可生產，於完成廠內放行程序後，預估12月底逐步恢復供應，但仍有部分產品尚未完成改善作業，將持續滾動式調整因應臨床用藥需求。（編輯：李淑華）1131211

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